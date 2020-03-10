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وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 15:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

بسكرة - صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد كمال بلجود اليوم الثلاثاء من دائرة أورلال "28 كلم غرب ولاية بسكرة" بأن  هناك جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر .

وقال الوزير لدى إشرافه على تدشين مقر أمن دائرة أورلال بأن هذه الجهات الأجنبية "تدعم عناصر معروفة لديها نوايا واضحة تسعى من خلالها لتهديم البلاد والرجوع بها إلى السنوات الماضية و إدخالها في مشاكل".

وأضاف "(...) لا تزال هناك عناصر تريد تحطيم ما وصل إليه الحراك الشعبي و تخرج بمعية المتظاهرين يومي الثلاثاء و الجمعة و تسعى إلى التصعيد(...)"، مردفا أن الجزائر دخلت عهد الجمهورية الجديدة التي التزم فيها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بتحقيق جميع مطالب الحراك.

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وأشاد السيد بلجود باحترافية عناصر الشرطة في مرافقتهم للحراك منذ أكثر من سنة داعيا الشعب الجزائري إلى التحلي باليقظة.

وسيواصل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية زيارته لولاية بسكرة بالتوجه إلى بلدية أوماش حيث سيعطي إشارة انطلاق أشغال إنجاز طريق بلدي ثم سيدشن بمشونش مقر أمن الدائرة علاوة على مقر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعاصمة الولاية.

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وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 15:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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