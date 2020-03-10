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الرئيس تبون يدعو مصالح الحماية المدنية إلى مزيد من اليقظة والتنسيق للتصدي لفيروس كورونا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - بعث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، رسالة الى المدير العام للحماية المدنية، أبلغه فيها بشكر وتهاني رئيس الجمهورية لكافة إطارات وأعوان الحماية المدنية عن مجهوداتهم المبذولة في التصدي لفيروس كورونا منذ ظهوره.

وقال الوزير في رسالته أن رئيس الجمهورية كلفه رسميا اثناء اجتماع مجلس الوزراء الاخير بابلاغ  "شكره وتهانيه الخالصة لكافة إطارات وأعوان الحماية المدنية عن مجهوداتهم المبذولة في التصدي لفيروس كورونا منذ ظهوره، وهذا على مستوى ربوع الوطن في المطارات والموانئ والحدود البرية".

وأضاف أن هذه المجهودات "سمحت، الى غاية الساعة، باحتواء هذه الوضعية والتحكم فيها، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الإمكانيات المسخرة حرصا على أمن وسلامة المواطنين".

وأشار وزير الداخلية في رسالته ان رئيس الجمهورية قدم تشجيعاته الى إطارات وأعوان الحماية المدنية، داعيا إياهم إلى "مزيد من اليقظة والتجنيد للتصدي لهذا الوباء وإلى مزيد من التنسيق والانسجام مع مختلف المصالح وكذا العمل الجواري تجاه المواطنين بالالتزام الأصيل بمهامهم النظامية ذات البعد الإنساني الذي لا يحيد عن أخلاقهم وتكوينهم في سلك الحماية المدنية والتي نتعاون جميعا على تكريسها ضمن معالم الجمهورية الجديدة بكل يقظة وحزم".

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الرئيس تبون يدعو مصالح الحماية المدنية إلى مزيد من اليقظة والتنسيق للتصدي لفيروس كورونا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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