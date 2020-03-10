تعيين اللواء أعثامنية قائدا للقوات البرية واللواء حنبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة

الجزائر - عين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اللواء أعثامنية عمار قائدا للقوات البرية واللواء حنبلي نور الدين قائدا للناحية العسكرية الخامسة، حسب بيان أوردته اليوم الثلاثاء رئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "عين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، وبناء على الدستور لا سيما المادتين 91 و 92 منه، وطبقا لأحكام المرسومين الرئاسيين المؤرخين في 07 مارس 2020، كلا من: اللواء أعثامنية عمار، قائدا للقوات البرية واللواء حنبلي نور الدين، قائدا للناحية العسكرية الخامسة".