الجزائر تدين "بشدة" الهجمات التي استهدفت شمال بوركينافاسو

الجزائر - أدانت الجزائر "بشدة" الهجمات "المشينة" التي استهدفت, الأحد الماضي, سكان منطقتي "دانغيلا" و"بارغا" في شمال بوركينافاسو, والتي أودت بحياة عديد الضحايا المدنيين.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية, عبد العزيز بن علي شريف في تصريح لوأج "إننا ندين بشدة الهجمات المشينة التي استهدفت يوم الأحد 8 مارس 2020 سكان منطقتي "دانغيلا" و"بارغا" في شمال بوركينافاسو, والتي خلفت عدة ضحايا وسط المدنيين الأبرياء".

وأضاف المسؤول بقوله "نقدم تعازينا لعائلات الضحايا جراء هذه الأفعال الشنيعة, ونعرب لهم عن تضامننا التام مع حكومة بوركينافاسو وشعبها الشقيق لمواجهة هذا العمل الفظيع الذي لا يوصف".

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وأكد السيد بن علي أن "الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها السكان العزل ببوركينافاسو تثبت مرة أخرى الطريق المسدود الذي وصلت إليه هذه الجماعات الارهابية الدموية التي, ومهما كانت أسبابها, تبحث من خلال هذا العنف الشنيع عن الظهور والبروز بالتعرض إلى حياة الناس الأبرياء وفرض الخوف والبلبلة".

واستطرد يقول "إننا على يقين ان عزم الشعب البوركينابي ووحدته سيحفزانه على تجاوز هذه المحن".