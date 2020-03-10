الرئيس تبون يدعو مصالح الأمن الى مزيد من اليقظة والتنسيق للتصدي لفيروس كورونا

الجزائر- دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مصالح الامن الوطني الى "مزيد من اليقظة والتجنيد والتنسيق" مع مختلف المصالح الاخرى من أجل التصدي لفيروس كورونا.

وجاء في رسالة "تشكرات وتهاني" بعث بها الى المدير العام للأمن الوطني, أعرب الرئيس تبون عن "شكره وتهانيه الخالصة لكافة إطارات وأعوان الأمن الوطني عن مجهوداتهم المبذولة في التصدي لفيروس كورونا منذ ظهوره, وهذا على مستوى ربوع الوطن في المطارات والموانئ والحدود البرية".

وقال رئيس الجمهورية أن هذه المجهودات "سمحت, الى غاية الساعة, باحتواء هذه الوضعية والتحكم فيها, بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الإمكانيات المسخرة حرصا على أمن وسلامة المواطنين".