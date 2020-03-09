جيمس كليفرلي: الجزائر و بريطانيا تتفقان على ارساء تعاون "واسع و معمق"

الجزائر - أشار وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و شمال افريقيا، جيمس كليفرلي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى أن الجزائر و بريطانيا اتفقتا على إرساء تعاون "واسع و معمق و اكثر تنوعا".

في تصريح للصحافة على هامش المحادثات التي جمعته مع وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، قال السيد كليفرلي أن "الجزائر و المملكة المتحدة البريطانية اتفقتا على ارساء تعاون واسع و معمق و اكثر تنوعا".

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و تطرق الطرفان، حسب السيد كليفرلي، إلى امكانيات الاستثمار و الجهود التي من شأنها رفع نسبة المبادلات الثقافية، معبرا عن "ارتياحه" بشأن توقيع الجزائر و بريطانيا لمذكرة اتفاق لإنشاء مدرسة لتعليم اللغة الانجليزية بالجزائر.

و بهذا الخصوص قال وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و شمال افريقيا ان هذه المبادرة تهدف إلى توسيع انشاء مدارس بريطانية أخرى في الجزائر و تعزز المبادلات بين البلدين.

وللتذكير تم اليوم، على هامش أشغال الدورة ال9 للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المنعقدة بالجزائر التوقيع على مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بالتعاون في مجال البيئة و الثانية بفتح مدارس لتعليم اللغة الانجليزية في الجزائر.