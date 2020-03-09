الرئيس تبون يستقبل وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا

وقد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نورالدين بغداد دايج و وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، و الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد.
و في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أكد السيد مونكادا كوليندراس أنه نقل لرئيس الجمهورية "أطيب تحيات" الرئيس أورتيغا، مبرزا "العلاقات الأخوية و التاريخية" القائمة بين الجزائر و نيكاراغوا.
و قال وزير العلاقات الخارجية: "بحثنا مختلف سبل تعزيز علاقات التضامن و الأخوة بين الحكومتين و الشعبين الجزائري و النيكاراغوي"، مضيفا أنه تم التطرق إلى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات و إعادة بعثها من خلال تنظيم لقاءات و زيارات بين ممثلي مختلف المؤسسات و الهيئات الرسمية للبلدين.
كما تمحور اللقاء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في ظل التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي، يضيف السيد مونكادا كوليندراس.