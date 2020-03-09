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الرئيس تبون يستقبل وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 17:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرات
الرئيس تبون يستقبل وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا

 

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا، دونيس مونكادا كوليندرس الذي سلم له رسالة من نظيره النيكاراغوي دانيال أورتيغا.

وقد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نورالدين بغداد دايج  و وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، و الوزير المستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد.

و في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أكد السيد مونكادا كوليندراس أنه نقل لرئيس الجمهورية "أطيب تحيات" الرئيس أورتيغا، مبرزا "العلاقات الأخوية و التاريخية" القائمة بين الجزائر و نيكاراغوا.

و قال وزير العلاقات الخارجية: "بحثنا مختلف سبل تعزيز علاقات التضامن و الأخوة بين الحكومتين و الشعبين الجزائري و النيكاراغوي"، مضيفا أنه تم التطرق إلى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات و إعادة بعثها من خلال تنظيم لقاءات و زيارات بين ممثلي مختلف المؤسسات و الهيئات الرسمية للبلدين.

كما تمحور اللقاء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في ظل التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي، يضيف السيد مونكادا كوليندراس.

آخر تعديل على الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 19:42
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الرئيس تبون يستقبل وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 17:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 16 مرة   شارك

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