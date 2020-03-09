وقد جرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نورالدين دايج، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، والوزير المستشار للإتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد.
الرئيس تبون يستقبل وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا
أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 17:46 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 11 مرات
الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد ظهر اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير العلاقات الخارجية لنيكاراغوا، دونيس مونكادا كوليندرس.
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