فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها مؤقتا "من و إلى" ميلانو (ايطاليا )

و جاء قرار التعليق المؤقت لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية من و إلى ميلانو في سياق الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الايطالية التي فرضت يوم الأحد تدابير صارمة من اجل منع تفشي فيروس كورونا وهذا بحصر 15 مليون نسمة يعيشون في اكبر جزء من المنطقة الشمالية للبلد.
ولقد تضررت ايطاليا بكثرة من فيروس كورونا مسجلة بذلك نحو ازيد من 366 وفاة الى حد الان.
واتخذت الجزائرية للطيران اجراءات وقائية و هذا بتوفير قفازات و لباس خاص و أقنعة للطاقم العامل خاصة عند الرحلات باتجاه المناطق التي تم تفشي الوباء بها، فضلا عن تطهير و تعقيم الطائرات عند الاقلاع و الهبوط.
كما تعلم شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها المتضررين من هذه الالغاءات المؤقتة بإمكانية تغيير الحجوزات بدون دفع اي مصاريف اضافية و ذلك بالتقرب من وكالتها.