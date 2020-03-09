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فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها مؤقتا "من و إلى" ميلانو (ايطاليا )

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 17:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها مؤقتا &quot;من و إلى&quot; ميلانو (ايطاليا )

الجزائر -  قررت الخطوط الجوية الجزائرية  القيام بتعليق مؤقت لرحلاتها "من و إلى" ميلانو (ايطاليا) ابتداء من يوم غد الثلاثاء 10 مارس  كإجراء احتياطي بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في هذه المنطقة الايطالية، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان الخطوط الجوية الجزائرية.

و جاء قرار التعليق المؤقت لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية من و إلى ميلانو في سياق الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الايطالية التي فرضت يوم الأحد تدابير صارمة من اجل منع تفشي فيروس كورونا وهذا بحصر 15 مليون نسمة يعيشون في اكبر جزء من المنطقة الشمالية للبلد.   

ولقد تضررت ايطاليا بكثرة من فيروس كورونا مسجلة بذلك نحو ازيد من 366 وفاة الى حد الان.

واتخذت الجزائرية للطيران اجراءات وقائية و هذا بتوفير قفازات و لباس خاص و أقنعة  للطاقم العامل خاصة عند الرحلات باتجاه المناطق التي تم  تفشي الوباء بها، فضلا عن تطهير و تعقيم الطائرات عند الاقلاع و الهبوط.

كما  تعلم شركة الخطوط الجوية الجزائرية  زبائنها المتضررين من هذه الالغاءات المؤقتة بإمكانية تغيير الحجوزات بدون دفع اي مصاريف اضافية و ذلك بالتقرب من وكالتها.

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فيروس كورونا: الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها مؤقتا "من و إلى" ميلانو (ايطاليا )
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 17:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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