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الجزائر/نيكاراغوا: استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل إعادة بعثها

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 14:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
الجزائر/نيكاراغوا: استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل إعادة بعثها

الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن المحادثات التي جمعته بنظيره من نيكاراغوا، دونيس مونكادا كوليندرس، مكنت من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسبل إعادة بعثها.

وقال السيد بوقدوم في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي جمعته برئيس ديبلوماسية نيكاراغوا أن اللقاء التي كان "فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وإعادة بعثها من خلال تنظيم لقاءات و زيارات بين ممثلي مختلف المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية في البلدين، خاصة تلك التي تشرف على مجالات التعاون في الاقتصاد والتجارة وتشجيع التواصل بين رجال الاعمال وغرف التجارة والصناعة".

 وأضاف وزير الشؤون الخارجية أن اللقاء تناول "مواضيع السياسة الدولية من خلال مسح شامل وتبادل التحاليل للوضع في منطقتنا و في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاراييب، حيث تم الاتفاق على ضرورة التشاور من أجل تنسيق العمل على مستوى المنظمات الدولية بهدف الاسهام في حل النزاعات واستباب الامن في المنطقتين".

وأعرب السيد بوقدوم في هذا الاطار عن "قناعة" البلدين بأن "البعد الجغرافي لا يمكنه بأي حال من الاحوال أن يشكل عائقا لتنمية العلاقات الثنائية وتقويتها خاصة في المجال الديبلوماسي والتعاون الاقتصادي والتجاري".

آخر تعديل على الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 15:19
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الجزائر/نيكاراغوا: استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل إعادة بعثها
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 آذار/مارس 2020 14:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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