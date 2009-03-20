الكأس الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة: انطلاق المنافسة بمشاركة 118 رياضيي ينتمون إلى 11 فريقا

الجزائر- انطلقت منافسات الكأس الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة ''حسب الفرق'', يوم الاثنين, بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو ببن عكنون (الجزائر العاصمة), بمشاركة 118 مصارع ينتمون إلى 11 فريقا ينتمون لمختلف قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى.

وأشرف على مراسم الافتتاح العقيد غويني بايزيد, قائد مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

وقال العقيد غويني بايزيد في كلمة الافتتاح: ''يتشرف مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو باحتضان فعاليات الكأس الوطنية العسكرية للمصارعة المشتركة, والتي تندرج ضمن البرنامج السنوي للنشاطات الرياضية العسكرية لمصلحة الرياضات العسكرية للموسم الرياضي 2019-2020''.

قبل أن يضيف: ''أيها الرياضيون, أنتم مدعوون للتنافس الرياضي النزيه سعيا وراء الظفر بالألقاب والميداليات واعتلاء منصة التتويج والتي ستكون حتما ثمرة لجهد طويل مبذول. إنها فرصة لتحضير مختلف التظاهرات والمنافسات من أجل المحافظة على النتائج والألقاب المتحصل عليها وطنيا, إقليميا وعالميا. كذلك هي فرصة لكم للتأكيد على قدراتكم القتالية وأيضا فرصة لاكتشاف مواهب جديدة''.

ومن جانبه, أكد المقدم ناصر عفون, رئيس مكتب الايصال, الاعلام والتوجيه بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية, أن هذا الحدث الرياضي سيكون فرصة للرياضيين للاحتكاك وخلق جو المنافسة.

مضيفا : ''إنها فرصة مواتية لتعويد الرياضيين على جو التنافس والاحتكاك وكذلك التحضير للمنافسات الوطنية, الاقليمية والعالمية''.

وبرمجت التصفيات لهذا الحدث اليوم الاثنين, بينما تجرى النهائيات يوم غد الثلاثاء ابتداء من الساعة ال09 صباحا.

الفرق المشاركة:

الفرقة الأولى مدرعة, الفرقة 40 مشاة ميكانيكية, قيادة الدرك الوطني, قيادة الحرس الجمهوري, قيادة القوات البحرية, الناحية العسكرية الأولى, الناحية العسكرية الثانية, الناحية العسكرية الثالثة, الناحية العسكرية الرابعة, الناحية العسكرية الخامسة, الناحية العسكرية السادسة.