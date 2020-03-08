وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في زيارة عمل للجزائر

الجزائر - سيقوم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الكومنويلث و الشؤون الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، بزيارة عمل إلى الجزائر من 8 الى 10 مارس الجاري تلبية لدعوة من كاتب الدولة المكلف بالجالية والكفاءات بالخارج رشيد بلدهان، حسبما افاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر ان هذه الزيارة تندرج في اطار "قد الدورة ال9 للحوار الاستراتيجي الجزائري البريطاني التي سيترأسها مناصفة السيدين بلدهان و كليفرلي"، مضيفا ان هذه الزيارة تأتي في "ظرف ثنائي يتميز بتبادل زيارات رفيعة المستوى" حيث كانت الاخيرة تلك التي قام بها وزير الصناعة والمناجم الى لندن من اجل تمثيل الجزائر في قمة "افريقيا-المملكة المتحدة حول الاستثمار" شهر يناير الاخير، و زيارة اللورد ريزبي الى الجزائر في اطار البعثة البريطانية حول التجارة و الاستثمار مع الجزائر في شهر فبراير المنصرم.

وأضاف البيان ذاته ان "الجانبين سيعكفان خلال هذه الدورة على تعميق الحوار و التشاور حول المواضيع ذات الاهمية في العلاقات الثنائية، سيما الإطار القانوني الثنائي و ملاءمته مع البريكسيت و تطوير تعليم اللغة الانجليزية في الجزائر من خلال فتح مؤسسات بريطانية للتعليم في الجزائر و توسيع مجال التعاون الاقتصادي سيما من خلال المساهمة المستمرة للكفاءات الجزائرية المقيمة بالمملكة المتحدة في إطار التوجيهات الجديدة للحكومة الجزائرية.

كما ستمكن هذه الدورة -حسب ذات المصدر- من "تبادل وجهات النظر حول مجمل المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، سيما في ليبيا و الساحل والصحراء الغربية و سوريا و اليمن و فلسطين و كذا حول القضايا الشاملة مثل الهجرة و مكافحة الارهاب و التغيرات المناخية"، مؤكدا ان المسؤول البريطاني سيستقبل عقب هذه الدورة من قبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.