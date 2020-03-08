استشهاد عسكريين اثنين بالشلف: الرئيس تبون يقدم تعازيه

الجزائر - قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعازيه للجيش الوطني الشعبي ولأسرة العسكريين الذين استشهدا، أمس السبت، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، خلال عملية بحث وتمشيط بالشلف.

وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: "إنا لله و إنا إليه راجعون. فقدت الجزائر شبلين من أشبالها في ميدان الشرف، ضد الإرهاب الأعمى بالشلف، عقب انفجار لغم مزروع. لغم الحقد و الكراهية ضد الجزائر. استشهد بلال بوسكاية ومعه باديس نواصرية، فتعازي لأسرة الشهيدين و لجيشنا الملاحق لفلول الإرهاب".

و كانت وزارة الدفاع الوطني قد كشفت، في وقت سابق من نهار اليوم الأحد، عن استشهاد عسكريين اثنين برتبة عريف متعاقد، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، خلال عملية بحث وتمشيط نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة بني بوعتاب بالشلف.