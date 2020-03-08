جائزة عبد الحميد بن زين: تكريم صحافي "وأج" محمد معروف

الجزائر - تم منح جائزة الصحافة عبد الحميد بن زين هذه السنة لصحافي و مراسل "وأج" في مكتب ولاية الشلف، محمد معروف، على الروبورتاج المصور حول "المولد النبوي في تنس" و كذا لصحفي يومية الوطن على الروبورتاج "باديسي نوفمبري".

وتم توزيع جوائز الطبعة ال9 لجائزة الصحافة عبد الحميد بن زين أمس السبت خلال حفل صادف الذكرى ال17 لرحيل هذا الصحفي والمناضل. وقام بتنظيم الحفل الجمعية الثقافية "أصدقاء عبد الحميد بن زين"، الصحفي و المناضل الذي توفي يوم 6 مارس 2003.

للتذكير ولد عبد الحميد بن زين في بني ورتيلان بولاية سطيف سنة 1926 وكان مناضلا كبيرا ومدافعا عن القضية الوطنية في حزب الشعب الجزائري وفي حركة انتصار الحريات الديمقراطية (من 1940 الى 1951) قبل انتقاله إلى حزب الشيوعي الجزائري سنة 1953، حيث التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955 واعتقلته السلطات الاستعمارية سنة 1956 و حُكم عيه بالسجن مدة 20 سنة مع الأعمال الشاقة واعتُقل في العديد من السجون الى غاية الاستقلال.

وفي يوليو 1962 استأنف نشاطاته السياسية حيث كان رئيس تحرير يومية "ألجي-ريبوبليكان" (الجزائر الجمهورية) التي توقفت فيما بعد عن الصدور لتعود مجددا سنة 1990.

وقام بتسيير هذه اليومية إلى غاية وفاته سنة 2003.

وفضلا عن نشاطه السياسي الدؤوب ألف عبد الحميد بن زين عددا من الكتب منها "المحتشد" و "الجبل و السهل" و المغامرة الكبرى لجريدة الجزائر الجمهورية (عمل جماعي) و غيرها من الأعمال.