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استشهاد عسكريين اثنين إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بالشلف

  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 15:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
استشهاد عسكريين اثنين إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بالشلف

الجزائر - استشهد  أمس السبت، عسكريان برتبة عريف متعاقد، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، خلال عملية بحث وتمشيط نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة بني بوعتاب بالشلف، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان أنه و "خلال عملية بحث وتمشيط، نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة بني بوعتاب بالشلف/ن.ع.1، وإثر انفجار لغم تقليدي الصنع استُشهد، يوم 07 مارس 2020، عسكريان (02) برتبة عريف متعاقد، ويتعلق الأمر بكل من بلال بوسكاية وباديس نواصرية".

و "وعلى إثر هذا المصاب، يتقدم السيد اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيدين وذويهما"، مؤكدا على أن "الجيش الوطني الشعبي سيواصل دون هوادة جهوده مهما كانت التضحيات في ملاحقة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني"، يضيف المصدر ذاته.

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استشهاد عسكريين اثنين إثر انفجار لغم تقليدي الصنع بالشلف
  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 15:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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