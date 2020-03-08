بلحيمر: أهمية توافق مساهمة المرأة في قطاع الإعلام مع ممارستها للمسؤولية على أعلى مستويات

الجزائر - أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن المرأة تعد ركيزة أساسية في القطاع حيث تمثل ما يقارب 65 بالمائة من عماله، مشددا على أهمية توافق مساهمة المرأة مع ممارستها للمسؤولية على أعلى مستويات.

وأوضح الوزير في تصريح لوأج خلال مشاركته في حفل أقيم بقصر الشعب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن "المرأة هي الركيزة الأساسية في القطاع لأنها تمثل من 60 إلى 65 بالمائة من عماله بحسب الإحصائيات، غير أن هذه الأغلبية غير ممثلة بطريقة مميزة فيما يخص ممارسة المسؤولية ".

وشدد في ذات السياق على "أهمية توافق مساهمة المرأة مع ممارستها للمسؤولية على أعلى مستويات"، بحيث يكون هناك تناسب بين وزنها ودورها في الإعلام وتقلدها للمسؤولية سواء في مجال السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة، مشيرا إلى أن الدراسات والاحصائيات تشير الى خلل أساسي بين وزن المرأة في الاعلام وممارسة المسؤولية المخولة لها و"هذا من بين النقاط التي سنعمل على مراجعتها".

وبالمناسبة،هنأ السيد بلحيمر النساء الجزائريات في يومهن العالمي، وذكر بتضحيات نساء القطاع وخصوصا شهيدات الواجب خلال العشرية السوداء اللواتي كن ضحية التطرف والإرهاب، وكذا الصحفيات رائدات المهنة اللواتي كرسن جهودهن لترقية الإعلام في الجزائر وتركن بصمتهن فيه.

للإشارة، فقد أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، على حفل نظم على شرف النساء الجزائريات بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.

وقد جرت مراسم الحفل بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، إلى جانب وجوه نسوية سياسية وأخرى تنشط في مجالات الاقتصاد والاعلام، فضلا عن ممثلات عن الحركات النقابية والمجتمع المدني ومجاهدات.