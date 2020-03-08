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بوقدوم: الجزائر "مستمرة في جهودها" لحل الأزمة في ليبيا

  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 15:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
بوقدوم: الجزائر &quot;مستمرة في جهودها&quot; لحل الأزمة في ليبيا أرشيف

الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الأحد، أن الجزائر "مستمرة في جهودها" لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية تسجيل تطورات "إيجابية" في الأيام "القليلة القادمة".

وأوضح السيد بوقادوم في تصريح لوأج على هامش حفل أشرف عليه رئيس الجمهورية بقصر الشعب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الجزائر "مستمرة في جهودها لحل الأزمة في ليبيا"، مشيرا الى أن "زيارة السيد عبد الهادي الحويج (وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة) إلى الجزائر تندرج في هذا الإطار".

وأضاف قائلا: "في الأيام القليلة القادمة، ستكون هناك تطورات (لحل الأزمة الليبية) أتمنى أن تكون إيجابية".

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وبخصوص استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، لأسباب صحية في فترة حساسة تمر بها ليبيا، أعرب السيد بوقدوم عن أمله في أن يتم "تعيين مبعوث آخر في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف ولا يميل إلى طرف على حساب آخر". 

في سياق آخر، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أكد وزير الشؤون الخارجية أنه "بالرغم من المشاركة المحتشمة للمرأة الجزائرية في السلك الدبلوماسي، والتي بدأت تتطور في السنوات القليلة الماضية، إلا أن هناك دبلوماسيات ومنهن سفيرات بارزات، أدين دورا مهما في هذا المجال واستطعن بفضل جهودهن أن يشرفن الجزائر والمرأة الجزائرية".

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بوقدوم: الجزائر "مستمرة في جهودها" لحل الأزمة في ليبيا
  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 15:05     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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