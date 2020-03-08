اليوم العالمي للمرأة: رئيس الجمهورية يكرم نساء برعن في تسيير مشاريعهن 

الجزائر - أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، على تكريم مجموعة من النساء الجزائريات نجحن في تجسيد مشاريع مختلفة وبرعن في تسييرها بالرغم من التحديات التي واجهتهن.

وشمل هذا التكريم الذي تم خلال حفل أقيم بقصر الشعب على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نساء من مختلف أنحاء البلاد تميزن بنضالهن اليومي ونجحن في مواجهة التحديات وبرعن في تسيير مشاريعهن بإمكانيات محدودة اعتمدت أغلبها على قروض مصغرة ممنوحة من الدولة، استطعن من خلالها ترك بصمتهن ومنح فرصة لنساء أخريات بدمجهن في تلك المشاريع، حيث منحن شهادات تقدير وعرفان تكريما لجهودهن وتشجيعا لهن على مواصلة درب النجاح نحو مستقبل أفضل.

وتميزت النساء المكرمات خلال الاحتفالية التي حملت شعار "المرأة الجزائرية : عمل وإبداع"، بمشاريع شملت مجالات مختلفة من بينها الصناعات التقليدية والحرفية، تربية النحل والمواشي وعصر الزيتون إلى جانب مجالات حديثة على غرار تركيب وصيانة الألواح الشمسية.

وبذات المناسبة، قام رئيس الجمهورية بزيارة معرض للصناعات التقليدية والحرفية أقيم بالمناسبة، حيث اطلع على بعض المشاريع المنجزة بأنامل نسوية تعبر عن الهوية الجزائرية وتحاكي تقاليد وعادات الجزائريين من مختلف ربوع الوطن.

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وتشجيعا لجهود النساء الجزائريات وتثمينا لإبداعهن، أعلن الرئيس تبون عن إنشاء "الجائزة الوطنية للمرأة المبدعة" في شتى المجالات، وهذا "اعترافا لجهودهن وتثمينا لإنجازاتهن وتحفيزا لهن على شق طريقهن بكفاءة وجدارة في شتى المجالات".

كما أشاد بـ"المساهمات المبدعة والمتميزة للمرأة الجزائرية في بناء الدولة الجزائرية الجديدة والدفاع عليها وصيانتها".

من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أن المرأة الجزائرية "تحظى بمكانة موقرة ضمن المشروع المؤسساتي للرئيس عبد المجيد تبون في إطار بناء أسس الجمهورية الجديدة"، مضيفة أن إحياءها ليومها العالمي "يعكس وعيها بمدى أهمية انخراطها في مسعى التنمية المستدامة من خلال تقديس العمل وتكريس ميزة الإبداع تماشيا وطموحاتها البناء".

وحيت بالمناسبة "روح الإبداع" لدى رئيس الجمهورية في اختيار شعار هذه الاحتفالية، والذي ينم --كما قالت-- عن "إيمانه وثقته بقدرات المرأة الجزائرية في المشاركة الفعالة في صنع التغيير الداعم لتأسيس معالم الجمهورية الجديدة من خلال تبجيل وتشجيع دورها التنموي عاملة كانت أم مبدعة وفي شتى أنحاء الوطن".