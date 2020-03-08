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عيد المرأة: تكريم موظفات بقطاع الشؤون الخارجية

  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 14:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
عيد المرأة: تكريم موظفات بقطاع الشؤون الخارجية

الجزائر - تم اليوم الأحد بوزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة تكريم عدد من موظفات القطاع نظير إسهامهن في خدمة السياسة الخارجية والدبلوماسية الجزائرية.

وثمن بالمناسبة الأمين العام للوزارة، شكيب رشد قايد، "المجهودات التي ما فتئت تبذلها المرأة من أجل ترقية العمل الدبلوماسي وإشعاع صورة الجزائر في الخارج بما يعود بالنفع على  البلد".

كما وجه السيد قايد، دعوة للعاملات في القطاع  "للمساهمة أكثر وبفعالية في إرساء لبنات الجزائر الجديدة، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".

وذكر السيد قايد بالأدوار التي لعبتها المرأة الجزائرية على مدار التاريخ  حيث بقيت "شاهدا وصانعا لمجد الوطن العظيم وشريكا فعالا في مختلف محطاته ابتداء من دورها غير المسبوق في ثورة التحرير إلى غاية تبوئها لأرقى المناصب في الدولة واقتحامها لكل مجالات العمل بهمة ونشاط وكفاءة".

وأبرز نفس المسؤول، أن المرأة الجزائرية "شاركت أيضا جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في كل مراحل الثورات الجزائرية ضد الاحتلال وفي ثورة نوفمبر المجيدة التي غيرت مجرى التاريخ وحفظت للجزائر هيبتها واستقلالها انطلاقا من قناعتها بأن حريتها لن تنفصل عن حرية الوطن".

آخر تعديل على الأحد, 08 آذار/مارس 2020 15:24
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عيد المرأة: تكريم موظفات بقطاع الشؤون الخارجية
  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 14:54     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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