وزير المجاهدين يشيد بنضالات المرأة الجزائرية عبر التاريخ

الجزائر - أشاد وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, الأحد بالجزائر العاصمة, بنضالات المرأة الجزائرية عبر التاريخ, وهذا خلال حفل رمزي نظم على شرف نساء القطاع, بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وخلال هذا الحفل, اعتبر الوزير أن العيد العالمي للمرأة يعد "محطة تاريخية تسمح بالاقتداء بنضالات المرأة في العالم والجزائرية خاصة, حيث كان لها دور عظيم, خلال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية الكبرى, فكانت مناضلة ومجاهدة وفدائية وممرضة".

وبالمناسبة, دعا السيد زيتوني النساء العاملات بالقطاع إلى أن يكن في "مستوى هذه النضالات لخدمة أرامل الشهداء والمعطوبين وذوي الحقوق ولعب دورهن على غرار سابقاتهن في المرحلة الحالية خدمة للجزائر التي فتحت بها ورشات كبيرة ومتشعبة فيما يخص القوانين التي تسير الوزارة والقطاعات التي لها علاقة بالمجاهدين وذوي الحقوق".

وأضاف الوزير أن الجزائر تعيش "مرحلة جديدة تتطلب منا جميعا أن نكون في مستوى التحديات والمسؤولية الملقاة على عاتقنا".