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المديرية العامة للأمن الوطني تكذب قطعيا استعمال الشرطة للقوة ضد متظاهرين

  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 10:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
المديرية العامة للأمن الوطني تكذب قطعيا استعمال الشرطة للقوة ضد متظاهرين

الجزائر - كذبت المديرية العامة للأمن الوطني تكذيبا قطعيا ما روجته بعض المواقع الاخبارية  و صفحات شبكات التواصل الاجتماعي من منشورات مفادها ان مصالح الشرطة قد استعملت القوة ضد متظاهرين امس السبت وسط العاصمة.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني تسلمته واج في الساعات الاولى من صباح الاحد ما يلي: "تكذب المديرية العامة للأمن الوطني تكذيبا قطعيا ما روجته بعض المواقع الاخبارية  و صفحات شبكات التواصل الاجتماعي من منشورات مفادها انه يوم السبت 7 مارس 2020 وسط العاصمة مصالح الشرطة قد استعملت القوة ضد متظاهرين".

واوضحت المديرية العامة للأمن الوطني ان "قواتها بعد تسجيلها لمسيرة غير مرخصة  بأحد شوارع العاصمة احتل اصحابها الطريق العام ما ادى الى العرقلة الكلية لحركة المرور و تسبب ايضا في غلق بعض المحلات التجارية تدخلت مصالح الشرطة وفق القوانين و التنظيمات المعمول بها في مثل هذه الحالات للمحافظة غلى النظام العام و اعادة فتح حركة المرور و بسط الطمأنينة في نفوس المواطنين."

و اضافت انه "على اثر هذه العملية تم توقيف عدد من المشاركين في المسيرة غير المرخصة الذين خضعوا لدراسة حالاتهم ليتم بعدها و في نفس اليوم اخلاء سبيل غالبيتهم فيما سيقدم بعضهم امام الجهات القضائية المختصة للنظر في حالاتهم".

و اكدت المديرية العامة للأمن الوطني في ختام بيانها انه "وفاء لالتزاماتها الدستورية انها ستظل حريصة على حماية الاشخاص والممتلكات و ساهرة على ضمان الطمأنينةو السكينة العامة و على راحة المواطن و امن البلاد".

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المديرية العامة للأمن الوطني تكذب قطعيا استعمال الشرطة للقوة ضد متظاهرين
  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 10:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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