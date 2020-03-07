كريم يونس: طريقة تعامل والي مستغانم مع مواطنة تستحق "الإدانة "

الجزائر - اعرب وسيط الجمهورية, كريم يونس, اليوم السبت, عن "اسفه" لطريقة التعامل والإجابة التي اعتمدها والي ولاية مستغانم في رده على سيدة حاولت لفت انتباهه لوضعيتها الاجتماعية واكد انها "تستحق الإدانة المطلقة" باعتبارها "تذهب عكس التوجيهات الرسمية لرئيس الجمهورية".

وجاء في بيان صادر عن وسيط الجمهورية, "لقد اطلعت بكثير من الأسف على الطريقة التي أجاب بها والي ولاية مستغانم على سيدة حاولت لفت انتباهه لوضعيتها الاجتماعية ومساعدتها على حلها".

وأضاف أن طريقة التعامل والإجابة التي اعتمدها المعني "منافية للمعاملة السوية التي يجب على عون الدولة أن يتحلى بها, وهي تستحق الإدانة المطلقة, باعتبارها تذهب عكس التوجيهات الرسمية والتعليمات التي أصر عليها السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة, بحضور وسيط الجمهورية".

"إنني إذ أخذت علما بالموقف الأولي للوزارة الوصية-- يضيف وسيط الجمهورية-- أدعو جميع المسؤولين خاصة الذين هم على علاقة مباشرة بالمواطنين أن يتحلوا بأقصى درجات اللياقة ونكران الذات في التعامل مع المواطنين وأن يثبتوا بالفعل, من خلال تفانيهم في أعمالهم, أنهم جديرون بالثقة الموضوعة فيهم من أجل خدمة الوطن والمواطن في ظل الجمهورية الجديدة".