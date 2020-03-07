وزير الداخلية يؤكد رفضه "القاطع" لأي سلوك صادر عن اعوان الدولة من شأنه المساس بكرامة المواطن

الجزائر - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, اليوم السبت, على "رفضه وشجبه القاطع" لأي سلوك من شأنه المساس بكرامة المواطن من طرف أعوان الدولة الموكل لهم خدمته والسهر على شؤونه.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية, أنه على إثر تداول محتويات إعلامية منتقدة لرد فعل السيد والي ولاية مستغانم على هامش زيارته الميدانية على مستوى إقليم الولاية, "يؤكد وزير الداخلية على رفضه وشجبه القاطع لأي سلوك من شأنه المساس بكرامة المواطن من طرف أعوان الدولة الموكل لهم خدمته والسهر على شؤونه, وفق ما تضمنه برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و شكل جوهر تعليماته".

وأضاف بأن "الحق في عرض الانشغالات مكفول للمواطنات والمواطنين ضمن أطر دائمة للتواصل الجواري مع الساكنة".

وذكر وزير الداخلية الوالي المعني, بأن "تعزيز جسور الثقة بين المواطنين والدولة, يتطلب من المسؤولين والإطارات المحلية الالتزام بقواعد الإصغاء والاحترام المتبادل, والرزانة والحكمة وسعة الصدر".