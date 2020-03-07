حزب التجديد الجزائري سيشارك بمقترحات "قوية" في مسار تعديل الدستور

الجزائر - أكد الامين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم اليوم السبت بالجزائر مساهمة تشكيلته السياسية بمقترحات "قوية وبناءة " في مسار تعديل الدستور من أجل التوصل الى بناء جزائر جديدة تكرس فيها مبادئ الديمقراطية الحقيقية والعدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع.

ودعا الايمن العام لحزب التجديد الجزائري في كلمة له في أشغال الملتقى الوطني الاول للحزب جميع الفاعلين في المجتمع من نخب وشباب ومجتمع مدني الى "المساهمة بمقترحات وأفكار جديدة وموضوعية في مسار تعديل الستور من أجل التمكن من بناء دولة الحق والقانون وتحقيق العدالة والمساوة".

وأعرب المسؤول ذاته عن أمله في أن يكون هذا الدستور المعدل "متكاملا وقويا يرضى به كل الجزائريين من أجل وضع حد للممارسات السلبية للنظام السابق والحكم الفردي ومكافحة الفساد والمحسوبية وتكريس العدالة والمساواة".

ودعا السيد بن سالم في نفس الوقت الى ضرورة "تعديل مختلف القوانين الاخرى لاسيما قانوني الانتخابات والجمعيات واشراك الشباب في النشاط السياسي واسهامه في مختلف الميادين ومكافحة الفساد والتزوير وشراء الذمم وابعاد المال الفاسد من النشاط السياسي" مشددا على المساهمة في بناء مؤسسات قوية لتحقيق التوازن بين السلطات والتكفل بمشاكل المواطنين وتعزيز أجهزة الرقابة وتقوية المجال الاقتصادي باشراك الكفاءات لاسيما من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج".

وبمناسبة العيد العالمي للمرأة المصادف ليوم 8 مارس أشاد ذات المسؤول الحزبي بدور وتضحيات المرأة الجزائرية التي اثبتت وجودها بجانب الرجل لاسيما ابان حرب التحرير الوطني وغداة الاستقلال , داعيا الى الحفاظ على تماسك الاسرة الجزائرية.

كما حيا الامين العام للحزب ما حققه الحراك الشعبي السلمي الذي "أبهر العالم بتحضره وسلميته" منذ 22 فبراير 2019 حيث خرج المواطنون من أجل وضع حد للنظام السابق الذي "كرس الرداءة والممارسات السلبية والفساد والحقرة والتهميش للاستيلاء على ثروات الشعب" على حد قوله.