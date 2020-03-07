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تواتي يدعو إلى فتح حوار وطني لاختيار نمط النظام السياسي القادم

  أدرج يـوم : السبت, 07 آذار/مارس 2020 16:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات

الجزائر - دعا رئيس الجبهة الوطنية, موسى تواتي, السبت بالجزائر العاصمة, إلى فتح حوار وطني لاختيار نمط النظام السياسي الذي يريده الشعب قبل تشكيل لجنة مختصة تتكفل بصياغته.

وفي كلمة له خلال افتتاحه لندوة جهوية لرؤساء مكاتب الوسط , قال السيد تواتي أنه "يجب فتح حوار وطني لاختيار نمط النظام السياسي الذي يريده الشعب, للذهاب بعدها إلى تشكيل لجنة مختصة لصياغة الدستور", داعيا في آن واحد , إلى ضرورة السماع إلى ما تطلبه المسيرات وعدم تأخر في الاستجابة إلى مطالبها.

وشدد ذات المسؤول على ضرورة صياغة دستور جزائري محض لا يشبه الدساتير السابقة يستطيع الاستجابة, كما قال, إلى متطلبات الشعب الجزائري ويخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

ولدى تطرقه إلى الشأن الحزبي, دعا السيد تواتي المناضلين إلى الاحتكاك بالمواطن البسيط والسماع إلى انشغالاته والخروج بصفة دائمة إلى الميدان والقيام بندوات هدفها التعريف بالحزب و نشاطاته.

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تواتي يدعو إلى فتح حوار وطني لاختيار نمط النظام السياسي القادم
  أدرج يـوم : السبت, 07 آذار/مارس 2020 16:04     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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