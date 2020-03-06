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أمطار مرتقبة بولايات وسط البلاد وشرقها ابتداء من مساء يوم الجمعة

  أدرج يـوم : الجمعة, 06 آذار/مارس 2020 13:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات
أمطار مرتقبة بولايات وسط البلاد وشرقها ابتداء من مساء يوم الجمعة

الجزائر - أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن أمطارا تكون أحيانا مصحوبة برعود وبرد ورياح مرتقبة مساء اليوم الجمعة بولايات وسط البلاد وشرقها.

وأوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية هي الجزائر والبليدة والبويرة وبومرداس حيث ستتراوح كميات الأمطار المرتقبة بين 15 و25 ملم خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من اليوم الجمعة من الساعة التاسعة ليلا (21:00) إلى غاية يوم غد السبت على الساعة السادسة صباحا (06:00).

وأضاف البيان أن أمطارا تكون أحيانا مصحوبة برعود ورياح مرتقبة أيضا بكل من تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة وسوق أهراس وقالمة وقسنطينة وميلة وشمال سطيف حيث ستتراوح كميات الأمطار المنتظرة بين 20 و40 ملم خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من اليوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا (21:00) إلى غاية يوم غد السبت على الساعة السادسة زوالا (18:00).

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أمطار مرتقبة بولايات وسط البلاد وشرقها ابتداء من مساء يوم الجمعة
  أدرج يـوم : الجمعة, 06 آذار/مارس 2020 13:15     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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