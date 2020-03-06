فنزويلا تعرب عن إرادتها في توسيع التعاون الثنائي مع الجزائر

الجزائر - وصف سفير الجمهورية البوليفارية لفينزويلا بالجزائر، خوسي خيسوس سوخو رايس، يوم الخميس بالجزائر العاصمة العلاقات الجزائرية الفنزويلية "بالممتازة والأخوية والتاريخية" مؤكدا على إرادة بلده في تعميق أواصر التعاون مع الجزائر.

وفي تصريح لوأج على هامش إحياء الذكرى السابعة لوفاة الرئيس السابق الفنزويلي هوغو تشافيز، أوضح السفير "أن التعاون الجزائري الفنزويلي لطالما سعى إلى تعزيزه الرئيس هوغو تشافيز وكذا الرئيس الحالي نيكولاس مادورو لا سيما على مستوى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب)".

وأضاف أن علاقات التعاون بين الجزائر وفنزويلا ينبغي أن "توسع إلى قطاعات اقتصادية وطاقوية لترقى إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية" ومن أجل "تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين".

كما ذكر السفير بمسار الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز الذي وافته المنية في 4 مارس 2013 واصفا إياه "بقائد وصديق للشعب الجزائري" و "الثوري المناهض للإمبريالية في أمريكا اللاتينية".

وتابع يقول أن هوغو تشافيز كان "مدافعا" عن القضايا العادلة في العالم ومنها قضيتي الشعبين الفلسطيني والصحراوي.

واسترسل يقول: "لقد ساعد في إدماج الطبقات المهمشة في فنزويلا وخلق بذلك هذه الوحدة بين الشعب ورسم طريقا لنكون جميعنا متساوين".

وتأسف الدبلوماسي لسلسلة "الهجمات وضغوط الإمبريالية"، لاسيما خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تستهدف السيد مادورو "ومن بين ذلك عقوبات وتخريب كيانات اقتصادية ومالية بفنزويلا من طرف الولايات المتحدة وحلفائها".

وأضاف بقوله "لكنه (مادورو) قاوم بفضل وحدة الشعب والجيش في فنزويلا حول الرئيس".

وفي مداخلة له بالمناسبة، دعا مؤسس جمعية الصداقة مع شعوب أمريكا اللاتينية، لخضر كرشون الى رفع الحظر الأمريكي المفروض على الشعب الفنزويلي.

ومن جانبه، أشاد سفير جمهورية كوبا بالجزائر، أرموندو فيرقارا بوينو، بتضامن عدد من الدول مع فنزويلا، مشيرا إلى أن "من يتضامن مع فنزيلا فهو متضامن كذلك مع كوبا".

وعرف إحياء الذكرى السابعة لوفاة تشافيز التي نظمت بمقر سفارة فنزويلا بالجزائر حضور عدد من الممثلين الدبلوماسيين في الجزائر وأساتذة وطلبة جامعيون وكذا ممثلون عن المجتمع المدني.