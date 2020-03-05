اوبيك + تناقش الجمعة مسألة خفض اضافي بـ 1,5 مليون برميل يوميا الى غاية نهاية يونيو -

البطولة الوطنية للكاراتي دو: انطلاق المنافسات بمشاركة ما يقارب 600 مصارع -

المشاورات حول تعديل الدستور: رئيس الجمهورية يستقبل وفدا عن المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين -

الرابطة الأولى: وفاق سطيف يفتك مركز الوصافة ومولودية الجزائر تنهار في برج بوعريريج -

تحديد هوية الارهابي الخطير الذي تم القضاء عليه بمنطقة تفاسور بسيدي بلعباس (وزارة الدفاع) -

الأزمة في ليبيا: نحو ترقية العمل الانساني للاستجابة لواقع الأزمات وحفاظا على كرامة الأفراد -

مجلة الجيش: الجزائر دخلت مرحلة جديدة ستنهي كل الممارسات السلبية -

فيروس كورونا: تعزيز اليقظة بنقاط الدخول لوهران -

وزير التجارة يستقبل سفيري ألمانيا والسودان -

مكانة المرأة في البحث العلمي موضوع نقاش بجامعة هواري بومدين بالجزائر العاصمة -

تفعيل العمل الإنساني عبر إنشاء منتدى لدول الجوار الليبي -

مشاورات سياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية و الفرنسية -

مستشفى بوفاريك بالبليدة: تكفل جيد بالحالات الـ11 المصابة بفيروس كورونا -

صناعة: دعوة إلى تعميم خلايا اليقظة داخل المؤسسات -

سفير الجمهورية الصحراوية يشيد بدور الجزائر البارز في دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها -

بترول: منظمة الأوبيب تقترح تخفيضا إضافيا ب 5ر1 مليون برميل يوميا إلى غاية يونيو 2020 -

الاجتماع الـ 178 الاستثنائي لأوبك : ضرورة تظافر الجهود لمجابهة تحديات سوق النفط العالمية -

وزير السياحة يكشف عن إعادة النظر في بعض القوانين المسيرة للقطاع -

الجزائر العاصمة: استلام مشروع تطهير وتهيئة وادي الحراش نهاية 2020 -