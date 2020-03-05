تفعيل العمل الإنساني عبر إنشاء منتدى لدول الجوار الليبي

الجزائر - أكد المشاركون في اليوم الدراسي حول "آثار الأزمة في ليبيا على الواقع الإنساني بالمنطقة", يوم الخميس بالجزائر على أهمية تفعيل العمل الإنساني عبر إنشاء منتدى للدبلوماسية الإنسانية لدول الجوار الليبي ومالي.

وشدد البيان الختامي لليوم الدراسي - الذي بادر بتنظيمه الهلال الاحمر الجزائري والهلال الاحمر الليبي- على أهمية "تفعيل الدبلوماسية الانسانية عبر منتدى الدبلوماسية الانسانية لدول الجوار الليبي بالاضافة الى مالي", يكون مقره بالجزائر.

وثمن المشاركون الالتفاتة التي بادر بها الهلال الاحمر الجزائري والهلال الاحمر الليبي في إطار تعزيز العمل المشترك الهادف لحماية كرامة الانسان.

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وشارك في اللقاء رؤساء وأمناء عامون للمؤسسات الوطنية للهلال والصليب الاحمر لدول الجوار الليبي بالاضافة الى مالي, بحضور مجموعة من الملاحظين وسفراء وممثلي منظمات أممية وخبراء.

وتم خلال هذا اليوم الدراسي ,مناقشة الانعكاسات الغير مسبوقة على العمل الانساني والتداعيات من زوايا مختلفة, طرحها الحاضرون, من بينها الواقع الانساني في ظل محدودية قدرات الاستجابة للمؤسسات الوطنية للهلال والصليب الاحمر بالمنطقة وحجم الازمة ومآلاتها التصاعدية في "ظل مؤشرات قائمة تدل على حجم التعقيد يسير بمنحنى تصاعدي غير مسبوق".