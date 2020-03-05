مشاورات سياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية و الفرنسية 

الجزائر - نظمت الخميس بالجزائر العاصمة الدورة ال6 للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية، على مستوى الامناء العامين لوزارتي الشؤون الخارجية تحت الرئاسة المشتركة للسيدين شكيب رشيد قايد و الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية، و فرونسوا دولاتر الامين العام لوزارة اوروبا و الشؤون الخارجية.

و اوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان هذا الاجتماع الذي يندرج في اطار التشاور المنتظم بين الجزائر و فرنسا، قد سمح "بدراسة مجمل العلاقات و التعاون القائم بين البلدين، و كذا تسخير الوسائل التي من شانها تعزيزها، طبقا للأجندة السياسية المبرمجة للسداسي الاول من السنة الجارية".

و اضاف ذات البيان ان تلك المشاورات قد كانت كذلك فرصة "لتقييم التحضيرات الخاصة بأشغال الدورة ال6 للجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية للتعاون الاقتصادي، المزمع عقدها بالجزائر في 12 مارس المقبل، و كذلك تبادل وجهات النظر حول المسائل الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، سيما الملف الليبي و مسالة الصحراء الغربية و الوضع في الساحل ومالي فضلا عن مسائل اخرى شاملة تتعلق بمكافحة الارهاب و التغيرات المناخية".

و قد استقبل السيد دولاتر خلال اقامته بالجزائر، من قبل وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.