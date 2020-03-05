Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مسؤول بالهلال الأحمر الليبي يدعو إلى تأسيس نادي دول الجوار الليبي للعمل الإنساني 

  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 13:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرات
نائب الأمين العام للهلال الأحمر الليبي عمر علي عمر فراج نائب الأمين العام للهلال الأحمر الليبي عمر علي عمر فراج

 الجزائر - دعا نائب الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، السيد عمر علي عمر فراج، يوم الخميس، بالجزائر، إلى تأسيس نادي دول الجوار الليبي للعمل الإنساني، مقترحا أن تكون "عاصمة الإنسانية" الجزائر مقرا له.

وتحدث السيد فراج، خلال أشغال يوم دراسي حول "آثار الأزمة في ليبيا على الواقع الإنساني بالمنطقة"، الذي تجرى فعالياته في فندق الأوراسي بالجزائر العاصمة و ينظمه الهلال الأحمر الجزائري و الليبي عن عمل الهيئة في حالة النزاع المسلح الذي تشهده ليبيا منذ 2011، إضافة إلى الكوارث الطبيعية اللذان فاقما من معاناة المدنيين سواء النازحين منهم و المهجرين في أنحاء البلاد، حيث يعيشون في ظروف غير آمنة و بيئة عالية المخاطر وتردي واضح في مستوى الخدمات الصحية.

إقرأ أيضا:      زغماتي: الدولة الجزائرية تولي إهتماما كبيرا للعمل الإنساني بمعناه الواسع و تحرص دائما على

و أشار إلى أن النازحين يشكلون الفئة الأكثر ضعفا بسبب محدودية قدرتهم على التكيف، وخسارتهم لبيوتهم و ممتلكاتهم يعتبر المهاجرون وفق نفس المسؤول من ضمن هذه الفئة بسبب تعرضهم لخطر "التمييز و الإستغلال" على أساس وضعهم غير القانوني .

وأكد أن الهلال الأحمر الليبي يعمل بما يتماشى مع الهدف العام للعمل الإنساني لتعزيز احترام الكرامة الإنسانية و دعم الإحتياجات الأساسية لهؤلاء، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر الليبي عمل خلال الأزمة بصفة مستقلة، أو مع شركائه من الحركة الدولية أو بإتفاقات مع جمعيات وطنية لتنفيذ هذا الهدف.

وقال أن الأزمة التي تعرضت لها بلاده لم يكن ضررها مقتصرا على ليبيا فحسب بل امتد إلى دول الجوار، وكانت الهجرة من أكثر الأمور التي سببت معاناة لهذه الدول، بالنظر لطبيعتها العابرة للحدود وأعطى مثالا عن تجاوز عدد المهاجرين الليبيين إلى تونس أثناء أحداث 2011 و ما بعدها، المليون شخص، وفق إحصائيات تقريبية، كما هاجرت 6 آلاف عائلة إلى مصر، إضافة إلى أعداد أخرى بنسب متفاوتة إلى الجزائر و دول الجوار الأخرى.

وتم رفع أشغال اليوم الدراسي لمزيد من النقاش، على أن تستأنف بعد ظهر اليوم.

كلـمات مفتـاحيــة :
مسؤول بالهلال الأحمر الليبي يدعو إلى تأسيس نادي دول الجوار الليبي للعمل الإنساني 
  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 13:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.05

الرئيس تبون يستقبل وفدا عن حركة الاصلاح الوطني برئاسة فيلالي غويني

20.03.05

مسؤول بالهلال الأحمر الليبي يدعو إلى تأسيس نادي دول الجوار الليبي للعمل الإنساني 

20.03.05

إيليزي: إطلاق فضاء إلكتروني لإشراك المواطنين في إحصاء الإحتياجات التنموية بمناطق الظل

20.03.05

لخضاري: الفساد خلل مؤسساتي و ليس انحرافا شخصيا

20.03.05

زغماتي: الدولة الجزائرية تولي إهتماما كبيرا للعمل الإنساني و تحرص دائما على ترقيته

20.03.05

تبسة: الطبعة الثانية للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية يوم الأحد المقبل

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.04

فيروس كورونا : تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 17 حالة مؤكدة  بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…

20.03.02

حوادث المرور: وفاة شخص وإصابة 115 آخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية نهاية الأسبوع

20.03.02

اتحاد الحرفيين الصحراويين يناشد منظمات حماية التراث الإفريقية والعالمية التدخل لحماية…