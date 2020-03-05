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إنطلاق أشغال يوم دراسي بالجزائر حول "آثار الأزمة في ليبيا على الواقع الإنساني بالمنطقة"

  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 11:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر - انطلقت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أشغال يوم دراسي حول "آثار الأزمة في ليبيا على الواقع الإنساني بالمنطقة"، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، السيد بلقاسم زغماتي.

ويشارك في هذا اللقاء، الذي ينظمه الهلال الأحمر الجزائري والهلال الأحمر الليبي، المؤسسات الوطنية للصليب والهلال الأحمر لعدة دول، تونس، تشاد، النيجر، مصر، السودان و مالي، إضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرنشسكو روكا الذي سيشارك من خلال فيديو كونفرونس. 

ويحضر عدد كبير من ممثلي منظمات دولية وإقليمية في المجال الإنساني وأساتذة وباحثين.

وتم التأكيد خلال بداية الأشغال على أن "الأزمات والنزاعات لا تخلف إلا ويلات تألم الضمائر الحية و تحركها لوقف الماسي، كالعمل الذي يقوم به الهلال الأحمر الجزائري وما يقدمه في العمل الإنساني السامي و ترقيته و تقديم التضامن ويد العون".

وبالمناسبة تم عرض فيديو في مستهل أشغال اللقاء عن عمل الهلال الأحمر الليبي على أرض الواقع في ظل الأزمة الراهنة. 

وسيتوج نقاش هذا اليوم الدراسي بتوصيات هامة، وفق المشرفين على تنظيمه.

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إنطلاق أشغال يوم دراسي بالجزائر حول "آثار الأزمة في ليبيا على الواقع الإنساني بالمنطقة"
  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 11:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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