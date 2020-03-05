Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية تعرب عن إرادة بلدها في تعزيز تعاونه مع الجزائر 

  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 09:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية تعرب عن إرادة بلدها في تعزيز تعاونه مع الجزائر 

الجزائر - أعربت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، السيدة أرانشا غونزاليز لايا، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن إرادة بلدها في تعزيز تعاونه مع الجزائر وفي تعميق العلاقات الثنائية أكثر.

وفي تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أكدت الوزيرة الاسبانية أن "الهدف المتوخى هو الإرتقاء بعلاقاتنا السياسية والاقتصادية وكذا تعاوننا حول المسائل الدولية لا سيما في المنطقة إلى مستوى أعلى".

وبعد التأكيد مجددا على إرادة بلدها في تعزيز الشراكة الجزائرية الاسبانية في كافة الميادين من أجل منطقة متوسط "أقوى وأكثر استقرارا"، أشارت السيدة غونزاليز لايا أن رئيس الجمهورية "أكد لها إرادته في الارتقاء بالعلاقات الجزائرية الاسبانية إلى مستوى أعلى".

وفي هذا الإطار، ذكرت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية بعض الميادين المتاحة لتعزيز التعاون بين الجزائر واسبانيا، لاسيما "المبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية".

إقرأ أيضا : الجزائر و اسبانيا "ليس لديهما مشكل" في رسم حدودهما البحرية

وبالمناسبة، وصفت محادثاتها مع الرئيس تبون "الجيدة جيدا" والذي قالت أنها "نقلت له أطيب تمنيات الحكومة الاسبانية والوزير الأول بيدرو سانشيز".       

وأعربت، في هذا الصدد، عن أملها في "مواصلة العمل من أجل تعاون أوثق بين البلدين".

كما ذكرت الوزيرة الاسبانية بأن الوزير الأول الاسباني سيقوم "قريبا" بزيارة رسمية إلى الجزائر وبأن اجتماعا رفيع المستوى بين الجزائر واسبانيا سينعقد "خلال السداسي الثاني من السنة الجارية".

كلـمات مفتـاحيــة :
وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية تعرب عن إرادة بلدها في تعزيز تعاونه مع الجزائر 
  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 09:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.05

إنطلاق أشغال يوم دراسي بالجزائر حول "آثار الأزمة في ليبيا على الواقع الإنساني بالمنطقة"

20.03.05

قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: تواصل جلسة المحاكمة لليوم الخامس…

20.03.05

الطبعة الرابعة من المهرجان الدولي للفيلم القصير شهر أبريل المقبل

20.03.05

محكمة سيدي امحمد: النطق بالحكم في قضية الناشط السياسي كريم طابو في 11مارس

20.03.05

اجتماع الحكومة: دراسة مشاريع ومراسيم متعلقة بعدة قطاعات

20.03.05

وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية تعرب عن إرادة بلدها في تعزيز تعاونه مع الجزائر 

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…

20.03.04

فيروس كورونا : تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 17 حالة مؤكدة  بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى مستشفى بوفاريك بالبليدة

20.03.02

حوادث المرور: وفاة شخص وإصابة 115 آخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية نهاية الأسبوع