الرئيس تبون يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأربعاء, وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية, السيدة أرانشا غونزاليز لايا, التي تقوم بزيارة للجزائر, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأثناء هذه المقابلة, جرى استعراض "العلاقات السياسية الجيدة القائمة بين البلدين وحصل الاتفاق على ضرورة العمل من أجل الدفع بالتعاون المتعدد المجالات إلى مستوى هذه الجودة من خلال إعادة تنشيط آليات التنسيق والتشاور والتعاون".

كما "شكر الرئيس تبون إسبانيا على موقفها الذي يضعها ضمن أوائل الدول التي أيدت تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر وباركت نتائجها, ورحب بزيارة الوزير الأول الإسباني في بحر الثلاثي الثاني القادم".

كما "حصل تطابق كبير في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية, لاسيما في ليبيا والساحل الإفريقي".

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