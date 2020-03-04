Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس تبون يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 19:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
الرئيس تبون يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الأربعاء, وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية, السيدة أرانشا غونزاليز لايا, التي تقوم بزيارة للجزائر, حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأثناء هذه المقابلة, جرى استعراض "العلاقات السياسية الجيدة القائمة بين البلدين وحصل الاتفاق على ضرورة العمل من أجل الدفع بالتعاون المتعدد المجالات إلى مستوى هذه الجودة من خلال إعادة تنشيط آليات التنسيق والتشاور والتعاون".

كما "شكر الرئيس تبون إسبانيا على موقفها الذي يضعها ضمن أوائل الدول التي أيدت تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر وباركت نتائجها, ورحب بزيارة الوزير الأول الإسباني في بحر الثلاثي الثاني القادم".

كما "حصل تطابق كبير في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية, لاسيما في ليبيا والساحل الإفريقي".

اقرأ أيضا:      الجزائر و اسبانيا متفقتان بشكل تام بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك

 

آخر تعديل على الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 19:40
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 19:35     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.04

فيروس كورونا : تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 17 حالة مؤكدة  بالجزائر

20.03.04

نحو إرساء منظومة بحث تشجع على التجديد والابتكار "خدمة للتنمية الوطنية"

20.03.04

الرئيس تبون يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية

20.03.04

بترول: اجتماعات مصيرية للأوبيب+ يومي الخميس و الجمعة بفيينا قصد مواجهة انخفاض الأسعار

20.03.04

الانتقال البيئي: نحو تفعيل وشيك لأسس الاقتصاد التدويري

20.03.04

هواتف نقالة: اطلاق حملة حول قياس جودة شبكات الجيل الرابع (G4)

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.02

حوادث المرور: وفاة شخص وإصابة 115 آخرين بجروح على مستوى المناطق الحضرية نهاية الأسبوع

20.03.02

فيروس كورونا: اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى مستشفى بوفاريك بالبليدة

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…

20.03.02

الجزائر/الصين: استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية 