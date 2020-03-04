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الجزائر/الدانمارك: الوضع في ليبيا والقضية الصحراوية محور لقاء بين وفدي برلماني البلدين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 17:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرات
الجزائر/الدانمارك: الوضع في ليبيا والقضية الصحراوية محور لقاء بين وفدي برلماني البلدين

الجزائر - استعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج بمجلس الامة, رشيد عاشور, اليوم الأربعاء, مع رئيسة لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان الدانماركي, إيفا كيير هانسن, جملة من الملفات من بينها الوضع في ليبيا ومالي والقضية الصحراوية الى جانب ترقية التعاون بين البلدين في العديد من المجالات, حسب ما افاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن اللقاء الذي جرى بحضور وفدي برلماني البلدين, شكل "سائحة لإحاطة الجانب الدانماركي علما بالنموذج الاقتصادي الجديد التي تنتهجه البلاد في ظل الجزائر الجديدة والذي يرتكز على تنويع الاقتصاد والصادرات وتحسين مناخ الأعمال بما يتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري".

كما سمح أيضا بالتطرق الى "سبل ترقية التعاون بين البرلمانين الجزائري والدانماركي والرقي به إلى مستوى العلاقات السياسية والتجارية عن طريق تكثيف الاتصال, خاصة عبر تبادل الوفود والزيارات, إضافة إلى تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين".

كما ابدى الطرفان "استعدادهما لتبادل الخبرات والعمل على مرافقة العمل الحكومي من أجل  تدعيم المبادرات على جميع المستويات  لاسيما الاقتصادية, التجارية, الاجتماعية, الثقافية والسياحية, الى جانب تعزيز مجال الاستثمارات".

من جهة أخرى, ذكر الوفد الدانماركي ب"الدور الذي تلعبه الجزائر في الدفاع عن حقوق اللاجئين لدى المفوضية الأممية المكلفة بهذا الملف الإنساني وبالمجهودات التي تبذلها في مجال حقوق الإنسان وكذا مبادرتها من أجل جمع الفرقاء في ليبيا ومالي".

وبخصوص القضية الصحراوية, أكد الجانب الدانماركي على "أهمية تطبيق وتكريس القرارات الأممية الصادرة حول هذه القضية ووضعها حيز التطبيق".

ولم يفوت الوفد الدانماركي المناسبة --حسب البيان-- ليعبر عن "تقديره للطابع السلمي والحضاري الذي اتسم به الحراك الشعبي في الجزائر".

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر/الدانمارك: الوضع في ليبيا والقضية الصحراوية محور لقاء بين وفدي برلماني البلدين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 17:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 22 مرة   شارك

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