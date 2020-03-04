الجزائر و اسبانيا "ليس لديهما مشكل" في رسم حدودهما البحرية

و اوضحت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، قائلة "أريد ان اكون واضحة حول موضوع الحدود البحرية التي هي محل اتفاق بنسبة 100% بين الجزائر و اسبانيا، فلا يوجد هناك اي مشكل حول رسم حدودنا البحرية".
و في ردها على سؤال احد الصحفيين بخصوص معلومات تتعلق "بامتلاك مزعوم للجزائر لجزيرة اسبانية"، اكدت السيدة ارانشا غونثاليث لايا ان لكلا البلدين "الحق في رسم حدودهما البحرية طبقا لقواعد الامم المتحدة" مضيفة ان البلدين "اتفقا على التفاوض في حالة تداخل في المنطقة البحرية الجزائرية و الاسبانية". و اشارت تقول "اننا على اتفاق بان لا يكون هناك مكان لعمل احادي الجانب".
اما بخصوص التأخر المسجل في تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي الى الصحراء الغربية، فقد اعتبرت ان موقف اسبانيا "واضح جدا"، اذ يتعلق الامر -كما قالت- ب"دعم جهود الامين العام الاممي من اجل التوصل الى حل سياسي في اطار اللوائح ذات الصلة لمجلس الامن الدولي".
و خلصت في الاخير الى التأكيد "بطبيعة الحال انه من اهم العوامل في هذا المسار، هناك مسالة تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي الذي ننتظره حتى يتم استئناف المسار مجددا".