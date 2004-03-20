ضبط أكثر من إحدى عشر (11) قنطارا من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع)

و اوضح البيان انه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإحباط محاولات الإتّجار بالمخدرات ببلادنا، ضبط عناصر الدرك الوطني، يوم أمس 03 مارس 2020، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بإحدى عشر (11) قنطارا و(74) كيلوغراما، إثر عملية بحث وتفتيش ببلدية جنين بورزڨ، ولاية النعامة/ن.ع.2."
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و اضاف المصدر ان هذه العملية النوعية تأتي "لتضاف إلى عديد العمليات التي مكنت من إحباط إدخال وترويج هذه السموم ببلادنا، ولتؤكد مرة أخرى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن للتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة".