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ضبط أكثر من إحدى عشر (11) قنطارا من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 14:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
ضبط أكثر من إحدى عشر (11) قنطارا من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع)

الجزائر - ضبطت عناصر الدرك الوطني، أمس الثلاثاء، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بإحدى عشر (11) قنطارا و(74) كيلوغراما ببلدية جنين بورزڨ، ولاية النعامة, حسب ما افاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و اوضح البيان انه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإحباط محاولات الإتّجار بالمخدرات ببلادنا، ضبط عناصر الدرك الوطني، يوم أمس 03 مارس 2020، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بإحدى عشر (11) قنطارا و(74) كيلوغراما، إثر عملية بحث وتفتيش ببلدية جنين بورزڨ، ولاية النعامة/ن.ع.2."

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و اضاف المصدر ان هذه العملية النوعية تأتي "لتضاف إلى عديد العمليات التي مكنت من إحباط إدخال وترويج هذه السموم ببلادنا، ولتؤكد مرة أخرى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن للتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة".

آخر تعديل على الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 15:08
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ضبط أكثر من إحدى عشر (11) قنطارا من الكيف المعالج بالنعامة (وزارة الدفاع)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 14:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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