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الوزير الأول يعزي أسرة المرحوم يحيى قيدوم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 09:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات
الوزير الأول يعزي أسرة المرحوم يحيى قيدوم

الجزائر - بعث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، برقية تعزية الى أسرة الفقيد الوزير السابق يحيى قيدوم الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 79 عاما.

وجاء في برقية التعزية للوزير الأول قوله: "لقد تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الوزير السابق، الفقيد يحيى قيدوم، رحمه الله وطيب ثراه وأفاض على روحه مغفرة وثوابا".

 وعلى إثر هذا المصاب الجلل يضيف الوزير الأول، "لا يسعني أمام قضاء الله وقدره إلا أن أتقدم إليكم بأخلص عبارات التعازي وأصدق المواساة والتعاطف، داعيا المولى جل وعلا أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان، كما أساله سبحانه وتعالى أن يلهمكم جميل الصبر وعظيم السلوان. 

إنا لله وإنا إليه راجعون".

آخر تعديل على الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 10:01
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الوزير الأول يعزي أسرة المرحوم يحيى قيدوم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 آذار/مارس 2020 09:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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