الوزير الأول يعزي أسرة المرحوم يحيى قيدوم

وجاء في برقية التعزية للوزير الأول قوله: "لقد تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الوزير السابق، الفقيد يحيى قيدوم، رحمه الله وطيب ثراه وأفاض على روحه مغفرة وثوابا".
وعلى إثر هذا المصاب الجلل يضيف الوزير الأول، "لا يسعني أمام قضاء الله وقدره إلا أن أتقدم إليكم بأخلص عبارات التعازي وأصدق المواساة والتعاطف، داعيا المولى جل وعلا أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان، كما أساله سبحانه وتعالى أن يلهمكم جميل الصبر وعظيم السلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون".