الجزائر/الدانمارك: القضيتان الفلسطينية والصحراوية محور لقاء بين وفدين برلمانيين للبلدين

الجزائر - استعرض رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عبد اللاوي، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان الدانماركي، إيفا كيير هانسن، جملة من القضايا والملفات أبرزها القضيتان الصحراوية والفلسطينية والوضع في الساحل، حسب ما افاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن الطرفين أجريا محادثات موسعة حول جملة من المواضيع أبرزها "المعاملة الانسانية التي يحظى بها لاجئو بعض الدول داخل المركز المخصص لهم هنا بالجزائر".

كما تم "بحث سبل التخفيف من المضايقات الممارسة ضد المهاجرين المقيمين بطريقة شرعية في أوروبا خاصة في الدراسة والعمل وكذا العبادات مع التفكير في تنمية التعاون الاقتصادي كوسيلة فعالة للحد من الهجرة غير الشرعية".

وتم أيضا خلال اللقاء الذي جرى بحضور عدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية ووفد برلماني دانماركي، تناول "ملف القضية الصحراوية والعنف الممارس ضد النساء في الأراضي المحتلة وكذا القضية الفلسطينية والوضع في الساحل".

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على "مدى توافق الرؤى في مجال احترام حقوق الانسان ومكافحة الإرهاب واحترام سيادة الدول". وخصص جانب من المحادثات للبحث عن "امكانية رفع مستوى التعاون بين البلدين، لاسيما في مجالات التعليم العالي والتجاري والاقتصادي".