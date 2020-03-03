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السيد بلحيمر يبحث مع السفير والمنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر سبل تعزيز العلاقات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 19:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات

الجزائر - بحث وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, يوم الثلاثاء, رفقة السفير والمنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر,إيريك أوفرفست, سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

كما أشار الطرفان إلى تطابق وجهات النظر بين الجزائر والهيئة الأممية فيما يخص أهداف التنمية المستدامة, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أن اللقاء "جرى بمقر الوزارة وشكل فرصة للطرفين لبحث وتعزيز العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة بالجزائر. وبالمناسبة أشار الطرفان إلى تطابق وجهات النظر فيما يخص أهداف التنمية المستدامة المسطرة على المستوى الدولي واستراتيجية التنمية الوطنية بالجزائر" .

كما "اتفق الجانبان على جملة من النشاطات التي تندرج في إطار إحياء الذكرى ال 75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة",حسب ذات المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 19:32
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السيد بلحيمر يبحث مع السفير والمنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر سبل تعزيز العلاقات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 19:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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