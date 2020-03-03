السيد بلحيمر يبحث مع السفير والمنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر سبل تعزيز العلاقات

كما أشار الطرفان إلى تطابق وجهات النظر بين الجزائر والهيئة الأممية فيما يخص أهداف التنمية المستدامة, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح المصدر أن اللقاء "جرى بمقر الوزارة وشكل فرصة للطرفين لبحث وتعزيز العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة بالجزائر. وبالمناسبة أشار الطرفان إلى تطابق وجهات النظر فيما يخص أهداف التنمية المستدامة المسطرة على المستوى الدولي واستراتيجية التنمية الوطنية بالجزائر" .
كما "اتفق الجانبان على جملة من النشاطات التي تندرج في إطار إحياء الذكرى ال 75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة",حسب ذات المصدر.