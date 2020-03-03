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شنين يستعرض مع وفد برلماني دانماركي سبل ترقية العلاقات بين البلدين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين, خلال استقباله يوم الثلاثاء وفدا برلمانيا دانماركيا بقيادة إيفا كييرهانسن, رئيسة لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان الدانماركي, سبل ترقية العلاقات بين البلدين.

وأوضح بيان للمجلس أنه تم أيضا الإشارة إلى "البعد الإنساني الدائم في العلاقات الثنائية, حيث كان الصليب الأحمر الدنماركي سباقا للتكفل بمعطوبي حرب التحرير بإنشائه لوحدة إنتاج الأعضاء الاصطناعية بقسنطينة سنة 1963, وهي دلائل على جودة ومتانة العلاقات الجزائرية-الدنماركية".

واضاف البيان أن رئيس المجلس نوه ب"الطابع المميز للعلاقات السياسية بين البلدين", مؤكدا على "ضرورة تنويع أوجه التعاون الاقتصادي".

وذكر ب"الاستثمارات النوعية للدنمارك بالجزائر, لاسيما في مجالات الصناعة الصيدلانية والنقل البحري والصناعة الغذائية وكذا في مجال الطاقات المتجددة", معربا عن "تفاؤله بتطور التعاون الاقتصادي مستقبلا".

من جهتها, أبدت السيدة كيير هانسن "ارتياحها للعلاقات المميزة التي تجمع البلدين, خاصة في المجالات الاقتصادية", معربة عن "تطلع بلادها لفتح آفاق استثمارات جديدة بالجزائر".

وعلى صعيد آخر, خصص جانب من هذا اللقاء لتبادل وجهات النظر حول "المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, خاصة الوضع في منطقة الساحل وكذا المسائل المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب, حيث تم التأكيد على تطابق وجهات النظر بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية وبمقاربة متكاملة قائمة على الأمن والتنمية".

من جانب آخر, جدد رئيس المجلس الحرص على "ترقية التعاون البرلماني بما يتيح تبادل الخبرات والتشاور وتثمين القواسم المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية خدمة لمصالح البلدين".

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 19:37
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شنين يستعرض مع وفد برلماني دانماركي سبل ترقية العلاقات بين البلدين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 19:13     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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