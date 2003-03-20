بلادهان يترأس الوفد الجزائري في أشغال الدورة ال153 لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة

وأوضح نفس المصدر أن هذه الدورة ستعكف على مناقشة "مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية, خاصة تطورات القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا واليمن, فضلا عن بحث سبل تعزيز وترقية العمل العربي المشترك في العديد من المجالات, بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الطابع الدولي على غرار الإرهاب الدولي وسبل مكافحته وتقييم العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية".
وسيجري السيد بلادهان على هامش أشغال هذه الدورة --يضيف البيان-- "محادثات مع رؤساء الوفود المشاركة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أبرز البنود المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة والقضايا ذات الاهتمام المشترك".