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بلادهان يترأس الوفد الجزائري في أشغال الدورة ال153 لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 19:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات

 

الجزائر- يترأّس كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج, رشيد بلادهان, الوفد الجزائري المشارك في أشغال الدورة العادية ال153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري, المقررة غدا الاربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة, حسب ما أورده يوم الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الدورة ستعكف على مناقشة "مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية, خاصة تطورات القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا واليمن, فضلا عن بحث سبل تعزيز وترقية العمل العربي المشترك في العديد من المجالات, بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الطابع الدولي على غرار الإرهاب الدولي وسبل مكافحته وتقييم العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية".

وسيجري السيد بلادهان على هامش أشغال هذه الدورة --يضيف البيان-- "محادثات مع رؤساء الوفود المشاركة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أبرز البنود المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

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بلادهان يترأس الوفد الجزائري في أشغال الدورة ال153 لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 19:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

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