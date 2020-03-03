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الرئيس تبون يؤكد أن سياسة الخبر الكاذب "مفسدة لأخلاق المجتمع"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 19:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
الرئيس تبون يؤكد أن سياسة الخبر الكاذب &quot;مفسدة لأخلاق المجتمع&quot;

الجزائر- أكد رئيس الجمهورية , السيد عبد المجيد تبون, أن سياسة الخبر الكاذب "مفسدة لأخلاق المجتمع" من شأنها تحطيم المؤسسات والأسر. 

وفي تعليق له على تحقيق بثته قناة "الشروق نيوز" سهرة أمس الاثنين حول موضوع "الخبر الكاذب", كتب الرئيس تبون على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلا أن "سياسة الخبر الكاذب مفسدة لأخلاق المجتمع, تحطم المؤسسات والأسر", مشيرا الى أن تحقيق "الشروق نيوز" حول هذه الآفة "أماط اللثام عما يخفيه أعداء الجزائر للجزائر. فتحية تقدير للقناة على مهنيتها واحترافيتها".

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 20:24
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الرئيس تبون يؤكد أن سياسة الخبر الكاذب "مفسدة لأخلاق المجتمع"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 19:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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