وعبر رئيس الجمهورية في برقية التعزية عن "أصدق مشاعر المواساة وأخلص التعازي, متضرعا الى العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد, طيب الله ثراه, الفردوس الاعلى رفقة الصالحين من المؤمنين والصديقين".
رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحوم يحيى قيدوم
أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 19:00 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 27 مرات
الجزائر - بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقية تعزية الى أفراد عائلة الوزير الأسبق البروفيسور يحيى قيدوم الذي وافته المنية يوم الثلاثاء, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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