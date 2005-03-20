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كشف وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين و7 قنابل تقليدية الصنع بباتنة والمدية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 119 مرات
كشف وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين و7 قنابل تقليدية الصنع بباتنة والمدية

الجزائر- تمكنت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي, أمس الاثنين,من كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين بالإضافة إلى 6 قنابل تقليدية الصنع بولاية باتنة وكذا مخبأ آخر وقنبلة تقليدية الصنع بولاية المدية, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 02 مارس 2020, إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل أحمر خدو, بلدية أريس بولاية باتنة (ن.ع.5), (12) مخبأ للإرهابيين تحتوي على مواد غذائية وأفرشة بالإضافة إلى ستة (06) قنابل تقليدية الصنع, فيما كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ (01) للجماعات الإرهابية وقنبلة (01) تقليدية الصنع, وذلك خلال عملية البحث والتفتيش المتواصلة بمنطقة واد عيواج, بولاية المدية (ن.ع.1)".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست (ن.ع.6), (15) شخصا وضبطت (03) مولدات كهربائية, (03) مطارق ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن, بالإضافة إلى مركبتين (02) رباعيتي الدفع وبندقية (01) صيد".

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وفي نفس السياق, "كشفت عناصر الدرك الوطني بالمعالمة, ولاية الجزائر(ن.ع.1) مسدسين (02) آليين وقنبلتين (02) يدويتين و579 طلقة من مختلف العيارات".

من جهة أخرى, "أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بغليزان (ن.ع.2) تاجر مخدر ات وحجزت 3,3 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبة سياحية, فيما أوقفت عناصر الدرك الوطني ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 570 قرص مهلوس ببسكرة (ن.ع.4)".

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 17:49
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كشف وتدمير 13 مخبأ للإرهابيين و7 قنابل تقليدية الصنع بباتنة والمدية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 17:14     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 119 مرة   شارك

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