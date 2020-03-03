الرئيس تبون يعزي أسرة المجاهد الراحل توكمبي بركة

تمنراست - قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعازيه إلى أسرة المجاهد الراحل توكمبي بركة الذي وافته المنية السبت المنصرم بتمنراست عن عمر ناهز 94 سنة.

وكتب رئيس الجمهورية في رسالة التعزية التي سلمها وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حسان مرموري إلى عائلة المرحوم ''شاءت الآجال التي كتبها الله تعالى لعباده المؤمنين أن يتناهى إلينا نبأ الكرب الذي ألم بإخواننا في الهقار، فنحن نفقد معهم المجاهد توكمبي بركة، ذلك الرجل الذي نشأ في ربوع المروءة والشهامة وترعرع في منطقة الهقار الطيبة الشامخة على القيم والمبادئ الوطنية الخالصة ونهل من معين التعاليم الدينية السمحة ليغدو من المشائخ والأكابر وأهل الرأي والمشورة''.

"وأمام هذا الرزء الأليم -يضيف رئيس الجمهورية- أتوجه إلى عائلته الكريمة وأهله وأقاربه وأعيان المنطقة وساكنتها الأعزاء بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة متضرعا إلى المولى عز وجل أن يلحقه في الفردوس الأعلى بالصديقين والشهداء والصالحين".

ويعد الراحل، و هو من مواليد سنة 1926 بمنطقة تيولاوين التابعة لبلدية أبالسة، من الرعيل الأول الذي التحق بالثورة التحريرية المجيدة.