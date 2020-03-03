الجزائر/الصين: تعزيز التعاون الثنائي في المجال الإعلامي

الجزائر - شكلت "ضرورة تعزيز التعاون في المجال الإعلامي، خاصة ما تعلق بالتكوين"، أحد أهم المحاور التي تناولها اللقاء الذي جمع، اليوم الثلاثاء، بين وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر و سفير الصين بالجزائر لي ليانه.

وأوضح بيان لوزارة الاتصال أن السيد بلحيمر استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر في لقاء شكل "فرصة لبحث و تعزيز سبل العلاقات الثنائية" بين البلدين، حيث أكد الطرفان على "تميز العلاقات" بين الجزائر و الصين مع "ضرورة تعزيز التعاون في المجال الإعلامي، خاصة ما تعلق بالتكوين".

كما كان اللقاء أيضا مناسبة تطرق فيها الطرفان إلى "مجالات التعاون المثمر بين الجزائر و الصين و توسيع آفاق الشراكة و التعاون مستقبلا، لتشمل كل القطاعات الحيوية، باعتبار الصين شريك استراتيجي و هام بالنسبة للجزائر"، يضيف المصدر ذاته.