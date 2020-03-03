Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر/الصين: تعزيز التعاون الثنائي في المجال الإعلامي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 12:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرات
الجزائر/الصين: تعزيز التعاون الثنائي في المجال الإعلامي

الجزائر - شكلت "ضرورة تعزيز التعاون في المجال الإعلامي، خاصة ما تعلق بالتكوين"، أحد أهم المحاور التي تناولها اللقاء الذي جمع، اليوم الثلاثاء، بين وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر و سفير الصين بالجزائر لي ليانه.

وأوضح بيان لوزارة الاتصال أن السيد بلحيمر استقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر في لقاء شكل "فرصة لبحث و تعزيز سبل العلاقات الثنائية" بين البلدين، حيث أكد الطرفان على "تميز العلاقات" بين الجزائر و الصين مع "ضرورة تعزيز التعاون في المجال الإعلامي، خاصة ما تعلق بالتكوين".

كما كان اللقاء أيضا مناسبة تطرق فيها الطرفان إلى "مجالات التعاون المثمر بين الجزائر و الصين و توسيع آفاق الشراكة و التعاون مستقبلا، لتشمل كل القطاعات الحيوية، باعتبار الصين شريك استراتيجي و هام بالنسبة للجزائر"، يضيف المصدر ذاته.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 12:09
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر/الصين: تعزيز التعاون الثنائي في المجال الإعلامي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 12:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 23 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.03

ليبيا: الأزمة تدخل منعطفا جديدا بعد استقالة سلامة وسط تساؤلات حول تداعيات ذلك على مجريات…

20.03.03

زيتوني: "الذكرى الـ63 لاستشهاد محمد العربي بن مهيدي" الفيلم المخصص لحياة الشهيد "بلغ آخر…

20.03.03

البطولة الوطنية للعدو الريفي: مشاركة مخيبة ل''ماراطون وهران'' ورئيس النادي متذمر من عدائيه

20.03.03

الرئيس تبون يعزي أسرة المجاهد الراحل توكمبي بركة

20.03.03

 أزمة اللاجئين: تطلع تركي لتقاسم الاعباء وأوروبا تبحث عن منافذ مجدية

20.03.03

الجزائر/الصين: تعزيز التعاون الثنائي في المجال الإعلامي

الأكثــر قـراءة

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين تحملان الفيروس ولكنهما أصحاء وتم عزلهما والتكفل بهما

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.02

الجزائر/الصين: استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية 

20.03.02

السيد بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظيريه الامريكي و الصيني

20.03.02

فيروس كورونا: اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى مستشفى بوفاريك بالبليدة

20.03.02

اتحاد الحرفيين الصحراويين يناشد منظمات حماية التراث الإفريقية والعالمية التدخل لحماية…