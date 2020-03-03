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الجزائر و ايطاليا تبرزان المستوى "المرضي" لعلاقاتهما الثنائية 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 09:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرات
الجزائر و ايطاليا تبرزان المستوى &quot;المرضي&quot; لعلاقاتهما الثنائية 

 الجزائر - شدد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وكاتب الدولة الايطالي للشؤون الخارجية مونليو دي ستيفانو يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على المستوى "المرضي" للعلاقات القائمة بين البلدين سواء على مستوي الحوار السياسي او الشراكة الاقتصادية و علاقات الاعمال.

و اوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية ان المسؤولين استعرضا خلال لقائهما العلاقات و التعاون بين الجزائر و ايطاليا، مشددين بهذه المناسبة على "المستوى المرضي لمجمل العلاقات القائمة بين البلدين سواء على مستوى الحوار السياسي او الشراكة الاقتصادية و علاقات الاعمال".

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كما أكد الطرفان على "المواعيد الهامة المدرجة في الاجندة الثنائية لسنة 2020 سيما الزيارة المقبلة لرئيس الدبلوماسية الجزائرية الى ايطاليا و اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية الايطالية و الدورة ال4 للاجتماع الثنائي رفيع المستوى".

كما تم الاتفاق خلال هذا اللقاء على "انشاء فوج خاص جزائري-ايطالي لرسم الحدود البحرية بين الجزائر و ايطاليا"، حسبما اكدته وزارة الشؤون الخارجية، مؤكدة ان الدورة الاولى لأشغال هذا الفوج ستكون بالجزائر العاصمة خلال النصف الاول من شهر مايو 2020.

وقد شرع السيد ستيفانو يوم امس الاحد في زيارة عمل تدوم ثلاثة ايام الى الجزائر في اطار تطوير العلاقات الثنائية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 09:14
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الجزائر و ايطاليا تبرزان المستوى "المرضي" لعلاقاتهما الثنائية 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 03 آذار/مارس 2020 09:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 32 مرة   شارك

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