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تعديل الدستور: الرئيس تبون يستقبل وفدا عن الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 19:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين بمقر الرئاسة, وفدا عن الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين, برئاسة أمينها العام بالنيابة, محند وعمر بن الحاج, وذلك في اطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان انه : "في إطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور, استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عصر يوم  الاثنين, وفدا عن الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين برئاسة أمينها العام بالنيابة, السيد محند وعمر بن الحاج".

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وأثناء هذا اللقاء - يضيف ذات المصدر- جرى "تبادل وجهات النظر حول الوضع العام في البلاد وتعديل الدستور من منطلق الحرص على بناء جبهة داخلية صلبة ضمن دولة قوية وعادلة".

وأكد وفد الأمانة العامة "تأييد منظمة المجاهدين للجهود الساعية إلى بناء جمهورية جديدة, وفاء لأرواح شهداء ثورة التحرير المباركة والتزاما ببيان أول نوفمبر".

آخر تعديل على الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 20:02
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تعديل الدستور: الرئيس تبون يستقبل وفدا عن الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 19:37     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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