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الملفات الثقيلة لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق "مدرجة ضمن برنامج الحكومة"

  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرات
الملفات الثقيلة لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق &quot;مدرجة ضمن برنامج الحكومة&quot;

أم البواقي - صرح وزير المجاهدين و ذوي الحقوق الطيب زيتوني الاثنين بولاية أم البواقي أن الملفات الثقيلة لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق قد "تم إدراجها ضمن برنامج الحكومة المصادق علية".

وأوضح وزير الجاهدين في تصريح لوأج على هامش زيارة عمل و تفقد استهلها الإثنين بولاية أم البواقي تدوم يومين, أن الملفات الثقيلة على غرار جماجم شهداء المقاومة الشعبية و الأرشيف و المفقودين خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر و التفجيرات النووية بجنوب البلاد, "قد سجلت اليوم ضمن برنامج الحكومة".

وأردف السيد زيتوني بأن مجموع هذه الملفات المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة "أضحت بمثابة خارطة عمل لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق".

وكان وزير المجاهدين قد استهل زيارته لأم البواقي بإشرافه على حفل تسليم 8 سيارات إسعاف لفائدة عدة مؤسسات استشفائية عبر الولاية قبل أن يتوجه إلى بلدية عين الزيتون (35 كلم غرب عاصمة الولاية)، أين عاين وضعية مقبرة الشهداء التي أعيد ترميمها (صيانة 50 قبرا و إعادة ترميم الصور و المعلم الذي يحمل أسماء الشهداء) بغلاف مالي فاق 3 مليون دج.

وتنقل السيد زيتوني بعد ذلك إلى منزل المجاهد و عضو جيش التحرير الوطني رابح هواري الذي كرمه بمقر سكناه.

و سيواصل وزير المجاهدين و ذوي الحقوق زيارته إلى أم البواقي بإشرافه يوم غد الثلاثاء على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثاني بعنوان "محمد العربي بن مهيدي (1923-1957): سيرة بطل" بجامعة العربي بن مهيدي الذي ينظم بمناسبة إحياء الذكرى ال63 لاستشهاده.

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الملفات الثقيلة لوزارة المجاهدين و ذوي الحقوق "مدرجة ضمن برنامج الحكومة"
  أدرج يـوم : الإثنين, 02 آذار/مارس 2020 18:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 21 مرة   شارك

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